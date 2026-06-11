China sanciona al ministro de Defensa filipino por sus "declaraciones irresponsables"

El ministro de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr. - MINISTERIO DE DEFENSA DE FILIPINAS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de China ha anunciado que Pekín ha sancionado al ministro de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr., para "salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de China" tras una serie de declaraciones "irresponsables" por su parte que han socavado las relaciones entre ambos países.

"Este país ha decidido prohibir la entrada a la China continental, Hong Kong y Macao a Gilberto Teodoro Jr., su cónyuge e hijo, y no permitir que organizaciones ni personas en China realicen transacciones, cooperen ni realicen otras actividades con él, su cónyuge e hijo", ha señalado en un breve comunicado.

Esto se produce después de que Teodoro criticara a Pekín por sus actividades en el mar de China Meridional durante una cumbre celebrada en Singapur el mes pasado en donde afirmó que Manila "no sacrificará su integridad territorial ni su soberanía".

La relación entre Pekín y Manila es compleja debido a las constantes disputas territoriales con embarcaciones que navegan por el mar de China Meridional, que limita con China y varios países del sudeste asiático, incluyendo Filipinas, una zona que ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas.

Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas. Dichas aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas.

El Tribunal Permanente de Arbitraje dio la razón en julio de 2016 a Filipinas en su disputa marítima con China y determinó que este último país no tiene ningún derecho "histórico" para reclamar las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos', establecida en 1947.

El organismo también concluyó que las patrullas llevadas a cabo en la zona por parte de China amenazan la integridad de los pesqueros filipinos y alertó de los daños causados en los arrecifes de coral por las distintas obras realizadas durante los últimos años.