China tacha de "pura invención" las informaciones sobre la "espía" amante del consejero delegado de Nvidia

Archivo - Jensen Huang, CEO de Nvidia - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha tachado este lunes de "pura invención y calumnia" las informaciones sobre una empresaria china, amante de un directivo de la tecnológica estadounidense Nvidia, que habría estado bajo vigilancia por los servicios de inteligencia del país norteamericano al considerar que trabajaba en favor de Pekín.

"La supuesta acusación de 'espía chino' es pura invención y calumnia", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jia-Kun, en una rueda de prensa.

Así ha respondido al ser preguntado por las informaciones del 'New York Times' y el 'Financial Times', que identifican a la empresaria como Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a Nvidia. Según estos medios, la mujer ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China.

El consejo de administración de la compañía estadounidense anunció este domingo la apertura de una "investigación independiente" tras las publicaciones que relacionan a esta empresaria de nacionalidad china pero residente en Singapur con su consejero delegado, Jensen Huang.

El hombre, que ha confirmado la relación extramatrimonial, habría sido "objetivo de una operación extranjera de inteligencia", señaló Ndivia en su comunicado.

La investigación será supervisada por un comité de directores independientes con apoyo de asesores externos, explica la empresa, que asegura que "no tiene motivos para creer que la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia hayan estado en peligro".