China tilda de "infundadas" las acusaciones de EEUU sobre una supuesta prueba nuclear secreta en 2020

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha tildado este miércoles de "completamente infundadas" las afirmaciones de Estados Unidos sobre una supuesta prueba nuclear en junio de 2020 y ha subrayado que se opone a "la invención de pretextos por parte de Estados Unidos para reiniciar sus propias pruebas nucleares".

"China pide a Estados Unidos que renueve el compromiso de los cinco Estados nucleares con una moratoria a las pruebas nucleares, que respete el consenso global sobre la prohibición de las pruebas nucleares y que adopte acciones concretas para salvaguardar el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, en rueda de prensa.

"China está comprometida con el desarrollo pacífico, sigue una estrategia nuclear centrada en la autodefensa y mantiene una coherencia a largo plazo en su política nuclear. Seguiremos desempeñando un papel constructivo en la salvaguardia de la paz y la seguridad internacionales", ha señalado, antes de acusar a Washington de "seguir distorsionando y vilipendiando la política nuclear de China".

Asimismo, el portavoz de Exteriores ha hecho hincapié en que "Estados Unidos es la mayor fuente de alteración del orden nuclear internacional y de la estabilidad estratégica global". "En el área del control de armas, Estados Unidos ha dejado expirar el tratado Nuevo START, en detrimento de la confianza entre las grandes potencias y la estabilidad estratégica", ha argumentado.

Lin ha manifestado además que "Estados Unidos ha gastado billones de dólares para mejorar su triada nuclear y ha trabajado para construir un sistema global antimisiles y establecer el despliegue adelantado de bienes estratégicos", al tiempo que ha argumentado que Washington "mantiene un doble rasero sobre la no proliferación", lo que "afecta gravemente al equilibrio global estratégico y la estabilidad y socava la paz y la seguridad internacional".

"Con un enorme arsenal nuclear, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad especial y primordial en materia de desarme nuclear. Este es el consenso internacional", ha afirmado Lin, quien ha reiterado que Pekín "espera que Estados Unidos reanude el diálogo con Rusia sobre estabilidad estratégica para discutir los acuerdos" tras la expiración del Nuevo START.

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.

ACUSACIONES DE EEUU

Las palabras de Lin llegan después de que el subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, afirmara la semana pasada durante su comparecencia en la Conferencia de Desarme de Ginebra (Suiza) que China habría llevado a cabo la citada prueba, que habría ocultado a la comunidad internacional a través de una tecnología para confundir a los sistemas de detección sismológica empleados en la detección de esta clase de ensayos.

"China ha realizado pruebas nucleares y efectuado preparativos para pruebas con cargas de cientos de toneladas", dijo, antes de puntualizar que el Ejército chino habría empleado una tecnología conocida como "desacoplamiento" que "reduce la eficacia de la detección sísmica para ocultar sus actividades al mundo". "China realizó una de estas pruebas nucleares el 22 de junio de 2020", zanjó.