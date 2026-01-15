China ve la visita a Pekín del primer ministro de Canadá como un "punto de inflexión" en las relaciones bilaterales

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney. - Sean Kilpatrick/Canadian Press v / DPA - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha subrayado este jueves que la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Pekín, la capital china, supone un "punto de inflexión" en las relaciones bilaterales y un "símbolo" de las "buenas intenciones" de ambos países.

En la que supone la primera visita al gigante asiático de un mandatario canadiense en ocho años, Carney tiene previsto reunirse con varios altos cargos del Gobierno chino. "Mantendrán conversaciones y encuentros que podrían propiciar una mejora de los lazos", ha aseverado Wang en un comunicado.

A medida que Canadá parece alejarse de su aliado tradicional, Estados Unidos, ante la creciente política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro chino ha apostado por reducir su dependencia económica de Washington.

El propio Carney ha confirmado su llegada a Pekín en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde ha apostado por "crear nuevas oportunidades" en busca de "una prosperidad a ambos lados del Pacífico". "Estamos preparados para crear nuevas alianzas, unas que se apoyen en lo mejor de nuestro pasado pero que sirvan para responder a los nuevos desafíos de hoy", ha dicho.

Antes de despegar de suelo canadiense, el mandatario afirmó que su objetivo es "lograr una mejora de los lazos comerciales, energéticos y de seguridad" entre las partes, además de fomentar el intercambio en diversas áreas como la agricultura.