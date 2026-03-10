Chipre sostiene que la vida "continúa con normalidad y seguridad" y agradece el apoyo de España y otros países

Archivo - La fragata 'Cristóbal Colón', que participa en la actividad 'Eagle Eye'. - EMAD - Archivo

BRUSELAS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, ha asegurado este martes que la vida en el país continúa "con normalidad y con seguridad" pese a la escalada de tensiones en la región a raíz del conflicto en Oriente Próximo y ha agradecido el apoyo recibido por parte de varios socios europeos, entre ellos España.

"Hemos tomado algunas medidas de precaución. La vida en Chipre continúa con normalidad y con seguridad. El espacio aéreo permanece abierto", ha afirmado el ministro a su llegada a la reunión del Ecofin en Bruselas.

El responsable chipriota ha recordado que su país se encuentra geográficamente en una región afectada por la actual inestabilidad, aunque ha querido trasladar un mensaje de calma sobre la situación en la isla.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para agradecer la respuesta de varios socios europeos ante la situación en la región. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la reacción inmediata de la Unión Europea para proteger a nuestros ciudadanos. Y, más concretamente, me gustaría dar las gracias a Grecia, Francia, Italia y España", ha expresado.

Las declaraciones del ministro se producen después de que la semana pasada un dron de fabricación iraní impactara en una de las bases militares británicas instaladas en Chipre, en medio de la escalada de tensiones en Oriente Próximo.

Tras ese incidente, varios países europeos han desplegado medios militares en la isla. Grecia ha enviado cuatro cazas F-16 a la base aérea de Pafos y posteriormente dos fragatas, incluida la Kiom; Francia ha desplegado la fragata Languedoc y el portaaviones Charles de Gaulle; Italia, la fragata Federico Martinego; y España, la fragata Cristóbal Colón.

Más allá de la situación de seguridad en la región, el ministro ha indicado que los titulares de Economía y Finanzas de la UE debatirán también durante la reunión el impacto de las actuales tensiones geopolíticas en la economía europea.

Además, el Ecofin abordará el avance de la Unión de Ahorro e Inversión, así como una actualización sobre la situación en Ucrania y la contribución financiera de la UE al país tras la invasión rusa.