El CICR alerta de un aumento del 18% de los casos de desnutrición en el noreste de Nigeria

Archivo - Fotografía de archivo de la entrada a la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado este jueves de un aumento de cerca de un 20% de los ingresos por desnutrición respecto al año pasado en seis centros de salud y cuatro hospital apoyados por el organismo en el noreste de Nigeria, pasando de los cerca de 17.000 casos en los nueve primeros meses de 2025 a los 20.000 en el mismo periodo de 2026.

El organismo, que ha resaltado que las embarazadas y las lactantes figuran entre las más afectadas, ha apuntado que este repunte ha sido más agudo en la ciudad de Mubi, en el estado de Adamawa, donde los ingresos aumentaron casi un 25%, pasando de unos 4.600 casos los primeros nueve meses de 2025 a cerca de 5.700 durante el mismo periodo de 2026.

En uno de los centros en Mubi, las madres hacen fila con sus hijos para realizarse controles sobre su situación nutricional. Entre ellas figura Zulaihatu Muhammed, quien destaca que una de sus hijas "era muy pequeña" al nacer. "Hoy vine por la ración de rutina de alimento para niños. No se siente bien. Desde que nació, no ha estado bien", relata.

La situación es reflejo del contexto de conflicto armado, shocks climáticos y presiones económicas en esta zona del país africano, que han alterado los medios de subsistencia y han hecho más difícil la llegada de alimento a los hogares.

"Debido al conflicto armado, hacer un kilómetro fuera de la ciudad para trabajar en la tierra podría ser muy arriesgado. El regreso no está garantizado", afirma Saminu Samiyu Ijaduwa, un agricultor, quien afirma que los artefactos explosivos suponen además un obstáculo para el cultivo en los campos.

Por ello, el CICR y la Cruz Roja de Nigeria están prestando apoyo a 15 centros de atención primaria y cuatro hospitales, además de dar ayuda a más de 200 comunidades en el tratamiento a la desnutrición y dirigiendo programas para mejorar la seguridad alimentaria, incluida la entrega de semillas aptas para sequías e inundaciones, la promoción de la diversidad de cultivos y la asistencia a las madres para la preparación de comida nutritiva en casa.

Así, la mezcla de sorgo, mijo, soja, maní y moringa --conocida como Tom Brown-- ha ayudado a más de 13.000 niños a recuperarse de la desnutrición aguda moderada, según ha apuntado el CICR, que ha especificado que las madres también aprenden a prepararla por sí mismas, a fin de continuar ofreciendo comida nutritiva a sus niños.

Según los análisis de Naciones Unidas, se prevé que en 2026 más de 34 millones de personas carezcan en Nigeria de alimentos suficientes para alimentar a sus familias, la cifra más alta en seis años. El mismo informe ubica a Nigeria entre los lugares de mayor preocupación a nivel mundial respecto de la situación alimentaria, junto con Sudán, Yemen, Somalia y la Franja de Gaza.