El CICR alerta de que millones de somalíes están al borde de la hambruna a causa de la sequía

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado este martes de que la sequía pone a millones de somalíes al borde de la hambruna y ha manifestado que unos 6,5 millones de personas hacen frente a inseguridad alimentaria aguda por la sequía, que está "devastando" los medios de subsistencia en el país africano.

El organismo ha afirmado que las dos "fallidas" temporadas consecutivas de lluvias en Somalia suponen un riesgo de volver a los niveles "catastróficos" de hambruna vividos en 2022 y ha recordado que el pastoreo, que sustenta a más del 60% de la población, está "colapsando" por "los reiterados shocks climáticos".

Así, ha apuntado que una gran cantidad de cabezas de ganado están muriendo, lo que provoca que muchas familias se quedan sin ingresos ni recursos alimenticios, mientras que miles de personas deben buscar refugio en improvisados campamentos para desplazados.

Esta pérdida de animales implica, además de una pérdida de ingresos, un indicio del colapso de la forma de vida de estas comunidades, obligadas con frecuencia a verse desplazadas de las zonas rurales para intentar obtener ayuda.

"Los enfrentamientos han causado desplazamientos. La sequía ha causado desplazamientos. La situación se volverá más desesperante si no llueve pronto", ha dicho Mohamed Sheikh, quien supervisa las actividades del CICR en la región de Galmudug.

La situación se ve agravada por la disminución de la financiación a los programas humanitarios en Somalia, lo que ha provocado que muchas organizaciones hayan tenido que suspender programas, limitando la asistencia en materia de agua y alimento, así como la atención de salud y el apoyo a los medios de subsistencia.

En este contexto, el CICR ha subrayado que desde noviembre de 2025 ha dado ayuda económica a más de 5.000 familias desplazadas por el conflicto armado en la zona montañosa de Al Miskat, en la región semiautónoma de Puntlandia, mientras que las comunidades afectadas por la sequía en Bari y Sanaag, en esta zona, han tenido acceso por la rehabilitación de pozos.

Además, se donaron a la Agencia de Desarrollo del Agua de Puntlandia equipos electromecánicos adecuados para la rehabilitación de cinco pozos, al tiempo que los menores de cinco años con desnutrición grave y complicaciones médicas recibieron tratamiento en un centro dirigido por el CICR en el Hospital General de Kismayo.