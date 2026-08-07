El CICR anuncia que el Gobierno congoleño ha liberado a 15 milicianos del M23

Archivo - Milicias del M23 abandonan la ciudad de Uvira (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha anunciado este viernes que el Gobierno congoleño ha dejado en libertad a 15 integrantes de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) como parte de los acuerdos negociados a finales del año pasado en Qatar entre ambas partes en un esfuerzo para detener un conflicto que lleva años asolando el noreste del país africano.

El CICR ha sido el encargado de facilitar el traslado de estos prisioneros en una operación que se ha desarrollado desde ayer hasta esta mañana, "en coordinación con las autoridades sanitarias", en medio del devastador brote de ébola que ha dejado ya más de 1.400 muertos en el país.

Las liberaciones y canjes de prisioneros ocurren con cuentagotas y la norma habitual es que el Ejército y las milicias se acusen casi a diario de ignorar todos acuerdos (y todos preliminares) pactados hasta ahora para intentar poner fin al conflicto en el noreste de RDC que enfrenta al M23, un grupo con financiación y apoyo logístico ruandés que dice defender los derechos de la marginada comunidad de los tutsis congoleños, contra el Ejército y sus principales aliados, las milicias de autodefensa conocidas como los wazalendos y el Ejército burundés.