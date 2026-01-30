El CICR reclama un aumento de la entrada de ayuda a Gaza tras las últimas devoluciones de fallecidos

Imagen de archivo de un empleado de Cruz Roja en Gaza - Europa Press/Contacto/Mohammed M. Skaik, Mohammed

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha pedido la aceleración de la entrada de ayuda humantaria a Gaza aprovechando la "inercia" generada por la devolución del último fallecido israelí en manos de las milicias palestinas, correspondida por las de los cuerpos de 15 palestinos muertos.

La entrega del cuerpo del policía israelí Ran Gvili el pasado 26 de enero cierra uno de los apartados principales de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás. Tres días después, Israel entregó los cuerpos de los palestinos; avances positivos en medio de la crisis que, recomienda la presidenta del CICR, deben ser aprovechados "para mejorar urgentemente las precarias condiciones humanitarias en Gaza".

Spoljaric recuerda que el CICR ha sido un instrumento esencial para facilitar los retornos, deevoluciones que han "permitido a las familias reunirse con sus seres queridos y llorar debidamente sus pérdidas". Esta labor, aunque difícil, demuestra el papel insustituible de las medidas humanitarias en el largo camino hacia la paz", ha indicado la presidenta del CICR.

Ahora, "la comunidad internacional debe aprovechar ahora todas las oportunidades para intensificar los esfuerzos que alivien el sufrimiento en Gaza", comenzando por "la flexibilización de las restricciones sobre los llamados materiales y equipos de doble uso, como tuberías de agua y generadores, que son esenciales para restaurar la infraestructura esencial de la que depende la población".

"Muchas personas en Gaza siguen viviendo entre los escombros, sin servicios básicos, luchando por mantenerse calientes en medio de las duras condiciones invernales. Miles de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos. Es necesario reparar hospitales, viviendas, escuelas y sistemas de agua, y retirar las municiones sin detonar", añade la presidenta del CICR.

"Todos los Estados y las partes en conflicto tienen la responsabilidad de garantizar el respeto de los límites y las protecciones consagrados en el derecho internacional humanitario. Esto es esencial para salvar vidas, restaurar la dignidad humana y sentar las bases para construir una paz duradera", concluye.