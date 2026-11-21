Archivo - Logotipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Pavlo Gonchar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha urgido a la comunidad internacional a impulsar un tratado vinculante que regule las armas autónomas, después de que la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW), celebrada esta semana en Ginebra, Suiza, concluyera sin acordar un mandato inmediato para iniciar las negociaciones.

El organismo ha advertido de que los avances de la inteligencia artificial (IA) y su creciente capacidad para operar al margen del control de sus desarrolladores, evaluadores o usuarios hacen cada vez más apremiante establecer límites internacionales a estos sistemas. En este sentido, ha insistido en que las decisiones sobre la vida y la muerte no deben quedar en manos de máquinas.

Aunque considera que se ha desaprovechado una oportunidad, el CICR ha destacado el respaldo mayoritario de los Estados a abrir negociaciones durante la semana pasada, una señal que, a su juicio, mantiene viva la posibilidad de alcanzar una respuesta a los riesgos humanitarios, éticos y jurídicos que plantean estas tecnologías.

Así las cosas, la organización ha reclamado que se atienda la petición de 163 países recogida en una resolución aprobada el mes pasado por la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El futuro instrumento, ha puntualizado, deberá prohibir los sistemas autónomos que entrañen un riesgo inaceptable de vulnerar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente los impredecibles y aquellos capaces de seleccionar y atacar directamente a personas, ademas de establecer restricciones para el resto.

En esta línea, el presidente del CICR recordó el pasado viernes que los acuerdos internacionales han conseguido prohibir o limitar armamentos como las armas biológicas y químicas, las minas antipersona y las municiones de racimo, a fin de trazar paralelismos con el debate actual.

"No se puede permitir que las armas autónomas se desarrollen y proliferen sin normas internacionales y un control humano efectivo", advirtió, al tiempo que alertó de que las generaciones futuras juzgarán la respuesta de los actuales dirigentes ante el riesgo de que las máquinas puedan matar personas por sí mismas. "Los riesgos son demasiado grandes. Tras años de debate, ha llegado el momento de actuar", concluyó.