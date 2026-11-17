Manifestantes en las calles de Orleans, Francia, a 24 de octubre de 2026 - Simon Wohlfahrt/AFP/dpa

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de miles de personas --146.000 según las autoridades francesas, 500.000 de acuerdo a los sindicatos-- han salido este martes a las calles en varias ciudades del país en una nueva movilización acompañada de una huelga, esta vez convocadas por los funcionarios.

El ministerio del Interior ha cifrado en 146.000 el número de manifestantes en todo el país, incluidos 28.000 en la capital francesa, cuya marcha ha comenzado a las 14.00 horas (hora local) y ya ha alcanzado la céntrica plaza de Italia.

Estos números contrastan con los de la General del Trabajo (CGT) francesa, que asegura son más de 500.000 las personas que se han manifestado este martes en todo el territorio peninsular francés, 175.000 de ellas solo en París.

También se han registrado protestas en ciudades como Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse, Perpiñán o Reims, con presencia de otros colectivos como estudiantes y pensionistas.

En cuanto a la huelga, de acuerdo a una estimación de las autoridades, solo un 2,59% de la administración estatal ha secundado el paro, mientras que en el caso del sector público a nivel de regiones y departamentos se trata de un 1,96%, y en cuanto a sanitarios el porcentaje de profesionales públicos que ha respaldado la huelga ha alcanzado el 3,93%.

En todo caso, apunta el Ministerio de Acción y Cuentas Públicas, son cifras parciales.

Los manifestantes reclaman mejoras salariales y políticas para hacer frente al elevado coste de la vida. El Gobierno francés anunció la semana pasada un aumento del salario mínimo --y de los sueldos de los funcionarios-- que supondrá, de acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 1.000 millones de euros.