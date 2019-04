Cientos de personas acuden al cementerio para despedirse de Alan García

Publicado 20/04/2019 1:46:22 CET

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS)

Cientos de personas han acudido este viernes al cementerio para despedir al fallecido expresidente de Perú Alan García, que se suicidó el pasado miércoles tras ser detenido por la Policía.

Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal peruana de noticias, Andina, familiares y militantes del APRA, entre otros, han despedido al expresidente Alan García minutos antes de la ceremonia de cremación que se ha llevado a cabo en el cementerio Mapre de Huachipa.

En la capilla del camposanto ha tenido lugar una ceremonia religiosa privada en donde la madre y los hijos de García Pérez han estado presentes. Los asistentes han comenzado a abandonar el cementerio después de que comenzase la incineración, sobre las 14.00 (hora local), tal y como estaba previsto.

Durante el velatorio en la Casa del Pueblo, sede del APRA, una de las hijas de Alan García ha leído una nota en la que el expresidente peruano defendió su inocencia y aseguró que dejaba su cadáver "como muestra de desprecio" hacia sus adversarios.

Así, defendió haber "cumplido la misión de conducir al 'aprismo' al poder en dos ocasiones e impulsar otra vez su fuerza social". "Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de este movimiento", apunta la carta.

"Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontraran más que sus especulaciones y frustraciones", resalta.

La muerte de García ha conmocionado al país, que lo vio convertirse en uno de los presidentes más jóvenes del mundo cuando éste tenía 36 años. Fuentes del partido han indicado que se ha pedido que ningún representante del Gobierno del presidente, Martín Vizcarra, acuda a la vigilia.

Vizcarra ha decretado tres días de luto por la muerte de García. "Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", dijo Vizcarra, que indicó que los días de luto serán el 17, 18 y 19 de abril.

García gobernó Perú en dos mandatos --de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011-- y en los últimos años ha hecho frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre, solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya en Lima.

EL CASO ODEBRECHT

García estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de dos tramos de la Línea 1 del metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada Odebrecht.

La Policía detuvo el miércoles a Luis Nava, ex secretario general de Presidencia, y Miguel Atala, exvicepresidente, mientras que Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, se entregó.

El ex presidente siempre ha defendido su inocencia y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: "Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado".

Además de a García, la trama corrupta de Odebrecht ha salpicado a los también ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski, así como a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos aguardan la resolución de sus causas judiciales en la nación andina menos Toledo, que esta pendiente de la extradición desde Estados Unidos.