Cierran las urnas en las elecciones presidenciales de Colombia

Votación del candidato presidencial colombiano Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular) han cerrado los colegios electorales para las elecciones presidenciales de Colombia.

Nada más terminar la votación ha comenzado el proceso de recuento, a cargo de la Registraduría y su titular, Hernán Penagos, quien ha destacado la tranquilidad con la que se ha desarrollado la jornada.

"La Registraduría publicará la totalidad de las actas electoral, 360.000 actas. Eso quiere decir que este momento electoral es muy importante, pero asegura de manera clara y precisa de que la ciudadanía puede observar los resultados", ha explicado.

Los primeros datos oficiales correspondientes al 0,33% del escrutinio, aún no significativo, dan a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, un 54,41% de votos, frente al 34,67% de votos para el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella.