La cifra de muertos por ataques de Israel contra Líbano desde el 2 de marzo supera los 3.000

Columnas de humo en Bnaful, en el sur de Líbano, tras ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de víctimas a causa de los ataques perpetrados por Israel contra Líbano desde principios de marzo supera ya los 3.000 muertos y 9.200 heridos, según han indicado este lunes las autoridades libanesas, pocos días después de que delegaciones de los dos países hayan acordado extender un alto el fuego que no ha puesto fin a los bombardeos israelíes ni al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un nuevo balance difundido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.020 personas han muerto y 9.273 han resultado heridas por estos ataques iniciados el 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

La cartera ministerial ha anunciado horas antes que al menos dos personas, una de ellas menor de edad, han fallecido mientras que otras dos han resultado heridas en un ataque de Israel contra la localidad de Dours, en el distrito de Baalbek, en el noreste del país, y ha precisado que "todos ellos (eran) palestinos".

Las cifras de víctimas en Líbano, que incluyen 116 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado pese a la tregua alcanzada a mediados de abril y prorrogada en dos ocasiones desde entonces.