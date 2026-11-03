La CIJ dictará sentencia por presunto genocidio de Birmania contra la comunidad rohingya el 19 de noviembre

Archivo - Bandera de Birmania - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinará el próximo 19 de noviembre si las autoridades de Birmania han cometido genocidio contra la comunidad rohingya, en el caso abierto desde 2019, tras una solicitud de Gambia de noviembre de ese año cuando denunció que el Ejército y otras fuerzas de seguridad del país asiático han llevado a cabo "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra esta minoría predominantemente musulmana desde 2016.

El máximo tribunal de Naciones Unidas ha anunciado este martes la fecha en la que dictará sentencia en el caso relativo a la "aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio" de 1948, solicitado por el Gobierno de Gambia y en el que han intervenido hasta once Estados.

La corte ha recordado que ya ordenó en enero de 2020 a Birmania que adoptara "todas las medidas" necesarias para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría rohinghya después de que el país africano pidiera medidas cautelares a la espera de un veredicto definitivo.

La antigua líder 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --otrora considerada como un símbolo de la lucha por la democracia y los Derechos Humanos-- fue duramente criticada por la sangrienta campaña de represión con la que el Ejército birmano respondió en agosto de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine.

Como resultado de la misma, más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohingya, a los que Birmania no reconoce como ciudadanos, se refugiaron en el vecino Bangladesh. Una comisión de investigación de Naciones Unidas llegó a la conclusión un año después de que las tropas birmanas tuvieron una "intención genocida en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA).

Suu Kyi sí reconoció los excesos cometidos por las fuerzas birmanas, si bien tachó de "engañosa" la acusación de genocidio de Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas reza que todos los estados miembro deben acatar las decisiones de la CIJ.