Cinco activistas propalestinos de la ilegalizada Palestine Action se declaran no culpables por daños

MADRID 16 Ene.

Cinco activistas de la organización ilegalizada Palestine Action se han declarado no culpables por daños a la propiedad por entrar en una base militar británica en protesta contra el supuesto apoyo de Reino Unido a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Las defensas de los cinco activistas --Amy Gardiner-Gibson, Jony Cink, Daniel Jeronymides-Norie, Lewis Chiaramello y Muhammad Umer Khalid-- han rechazado los cargos de daños a la propiedad con fines perjudiciales para los intereses o la seguridad de Reino Unido.

El juicio contra los miembros de Palestine Action, que han comparecido este viernes por videoconferencia ante el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, se llevará a cabo el 18 de enero de 2027, según ha recogido la cadena británica BBC.

Los miembros de Palestine Action --organización ilegalizada el pasado mes de julio por el Gobierno del primer ministro Keir Starmer-- rociaron pintura roja sobre varios aviones de la Real Fuerza Aérea en la base de Brize Norton, unos actos que causaron daños por valor de 7 millones de libras.

Varios activistas de la organización han llevado a cabo huelgas de hambre para pedir al Gobierno que levante la prohibición a Palestine Action y por sus condiciones en prisión, especialmente ante las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ya mostró sus dudas sobre el cumplimiento de la legislación internacional de Derechos Humanos por parte de Reino Unido ante sus detenciones, señalando que había informaciones sobre retrasos en la atención médica o restricciones en las visitas con familiares y abogados.

El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.