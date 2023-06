Cinco civiles decapitados en un ataque de Al Shabaab en Kenia

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han muerto decapitadas este sábado en un ataque de milicianos de Al Shabaab en las aldeas de Salama y Juhudi, en el condado de Lamu, un territorio de Kenia fronterizo con Somalia.

Los asaltantes, más de 30 hombres armados llegaron a la zona sobre las 19.30 horas del sábado, sacaron a la gente de sus casas, les ataron manos y pies a la espalda y después los ejecutaron, según recoge el diario keniano 'The Nation'.

Las cinco víctimas son hombres, aunque solo ha trascendido la identidad de uno de ellos, Barack Hussein, de 19 años, un estudiante de secundaria que estaba de visita.

El comisario del condado de Lamu, Louis Rono, ha confirmado el ataque, pero no ha podido dar detalles del mismo. "He escuchado que ha pasado algo en Salama esta noche. Me dirijo al lugar. Daré más detalles cuando llegue", ha apuntado.

Una testigo, Pamela Akoth Ogutu, ha relatado que los atacantes estaban armados con pistolas, machetes y cuchillos y que llevaban ropa militar. Robaron comida, pollos y cabras y después prendieron fuego a varias viviendas.

En esa misma región fueron asesinadas seis personas y se incendiaron más de una decena de casas en enero de 2022 en otro ataque de milicianos de Al Shabaab. La semana pasada dos militares kenianos murieron y varios más resultaron heridos por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en la carretera que une Witu y Pandanguo.