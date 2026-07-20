Cinco menores muertos en un incendio en una chabola en Sudáfrica

Archivo - Ambulancia en Sudáfrica (archivo) - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco menores de entre uno y nueve años de edad han muerto en un incendio declarado en una chabola levantada en el barrio de Ikageng, en Potchefstroom, a las afueras de Johannesburgo, en el nordeste de Sudáfrica.

El fuego comenzó en la noche del domingo. La Policía ha hallado los cuerpos de tres niñas y dos niños entre los restos de la chabola, que quedó completamente destruida por las llamas, ha explicado la portavoz de la Policía Adéle Myburgh, citada por el diario local 'Potchefstroom Herald'. Dos de los menores tenían un año, mientra que los demás tenían siete, ocho y nueve años.

"La Policía se movilizó tras recibir información de un incendio en una chabola ocurrido justo antes de medianoche. Los agentes se encontraron al llegar una estructura completamente envuelta por las llamas. Los servicios de emergencia médicos certificaron la muerte de los cinco menores en el propio lugar", ha explicado Myburgh.

Los menores eran hijos de dos mujeres que son hermanas y que los habían dejado solos durante una visita. Cuando regresaron alertadas por los vecinos, sofocaron las llamas con ayuda del vecindario utilizando cubos de agua. Los bomberos tuvieron graves dificultades para acceder al lugar por la falta de vías adecuadas en este asentamiento chabolista.

Es el segundo incendio mortal en una chabola ocurrido en menos de dos semanas en Ikageng después de la muerte de dos gemelos de cuatro meses el 6 de julio.