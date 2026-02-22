Cinco partidos políticos kurdos iraníes pactan una alianza frente al régimen iraní

Acuerdo entre dirigentes de cinco partidos políticos kurdos de Irán - PJAK

Cinco partidos kurdos con presencia en Irán han anunciado una alianza para unificar los objetivos políticos y enfrentarse al régimen de la República Islámica apoyando las protestas de las últimas semanas contra los ayatolás.

El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), el Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), el Partido Komala del Kursidtán y la Organización de la Lucha del Kurdistán Iraní (Jabat) han anunciado así la creación de la Alianza de las Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní (AFPKI), informa la televisión kurdo-iraquí Rudaw.

El acuerdo ha sido firmado por los líderes del PDKI, Mustafa Hijri; del PAK, Hossein Yazdanpanah; de Jabat, Baba Sheij Hosseini; del Partido Komla, Reza Kaabi, y del PJAK, Viyan Peyman.

La Alianza se forma "sobre los cimientos de la historia de nuestra lucha y activismo y teniendo en cuenta la necesidad de responder y posicionarnos ante la situación política actual de Irán". "Al régimen de la República Islámica no le queda legitimidad política, pero se mantiene debido a la fragmentación de las fuerzas políticas de la oposición", ha argumentado.

"El principal objetivo de esta alianza es una mayor unidad y una lucha conjunta para el avance del movimiento político kurdo en Irán y reforzar la función y la posición del Kurdistán frente a la República Islámica, garantizar los derechos y libertades del pueblo del Kurdistán y decidir cómo construir el futuro de Irán", ha destacado la declaración conjunta.

Así, "el objetivo principal y común es derrocar a la República Islámica de Irán, el derecho de autodeterminación kurdo y la construcción de instituciones nacionales y democráticas basadas en la voluntad política de la nación kurda en el Kurdistán Oriental".

La Alianza ha expresado asimismo su respaldo a "la lucha y al descontento generalizado de las naciones de Irán contra la República Islámica" y aboga por "coordinar una lucha política conjunta" de las fuerzas políticas y civiles de todo Irán.

El fin último es la convocatoria de elecciones libres, garantizar los derechos fundamentales de todas las comunidades nacionales y religiosas del Kurdistán y establecer un sistema administrativo democrático y laico en el Kurdistán Oriental.

Un miembro del Comité Ejecutivo del PDKI, Mohammad Nazif Qadri, ha explicado que "tras debatir la situación en el Kurdistán Oriental (oeste de Irán) y en Irán con las facciones políticas y con participación de dirigentes de las cinco partes, se ha tomado la decisión de formar la alianza.

El PDKI ha impulsado acciones armadas contra las autoridades iraníes desde la creación de la República Islámica, en 1979. Además, han apoyado las protestas que comenzaron a finales de diciembre, posiblemente las más multitudinarias y mortíferas de las últimas décadas.