Cinco supuestos terroristas muertos en una operación militar en Pakistán

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco presuntos terroristas han muerto este lunes en una operación militar en Dasht, en el distrito de Mastung, a las afueras de la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán.

El Departamento Antiterrorista de la Policía de Baluchistán ha informado de que lanzaron la operación tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de milicianos en la zona.

Efectivos militares y sospechosos protagonizaron un intenso tiroteo, ha explicado el Departamento en un comunicado oficial en el que explica que "otros siete terroristas lograron escapar" aprovechando la noche y el terreno escarpado cercano.

Los soldados han puesto en marcha una operación para localizar a los fugitivos y los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Hospital Civil de Quetta para su identificación.

En la operación se han recuperado cinco fusiles Kalashnikov, siete granadas de mano y tres motocicletas que estaban en el escondite de los sospechosos.

El Departamento relaciona a estos milicianos con ataques contra fuerzas de seguridad y civiles en la autopista que comunica Quetta con Sibi.

Pakistán acusa a India de respaldar a los baluches separatistas y a Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, unas afirmaciones rechazadas por Nueva Delhi. Las fuerzas paquistaníes han incrementado sus operaciones contra estos grupos ante el aumento de sus ataques en Baluchistán y en otros puntos de la frontera con Afganistán.