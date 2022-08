Ciro Gomes se erige como tercera vía en Brasil para superar la "polarización odiosa" que traza Lula y Bolsonaro

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Democrático Laborista (PDT) en las elecciones generales de octubre, Ciro Gomes, ha insistido este martes en mostrarse como tercera vía para superar, ha dicho, la "polarización odiosa" que representan el presidente, Jair Bolsonaro, y el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estoy intentando mostrar al pueblo brasileño esa polarización odiosa que yo no ayudé a construir", ha dicho Gomes durante un diálogo con la cadena Globo, que con motivo de la campaña electoral entrevistará a lo largo de esta semana a los cinco candidatos con mayor apoyo en los sondeos.

Gomes ha señalado que no solo no ha sido partícipe de esta polarización que vive la sociedad brasileña, sino que ya en 2018, cuando fue candidato, intentó advertir tentando a los electores de que no se podían fiar de las "promesas engañosas" de Bolsonaro para luchar contra la corrupción generalizada y "el gravísimo colapso económico creado por el Partido de los Trabajadores" de Lula

"Eso sucedió en Brasil y ahora se está intentando repetir una especie de 2018. Por tanto tenemos que denunciar eso", ha enfatizado Gomes, entre cuyas propuestas está la creación de un programa de renta mínima de 1.000 reales (unos 200 euros) por familia, o gravar a las grandes fortunas con mayores impuestos.

El candidato del PDT ha defendido la necesidad de un cambio de paradigma político, dejando atrás un sistema presidencialista que en los últimos años ha adolecido de una gran dependencia de los partidos del Centrão, la bancada informal del Congreso en la que suelen apoyarse los gobiernos para aprobar sus medidas a cambio de contraprestaciones.

"Es lo que se llama presidencialismo de coalición (...), esta vejatoria y corrupta adhesión al Centrão. (...) Si no entendemos que ese modelo es la certeza de una crisis eterna. Lula a la cárcel, Dilma, destituida, Collor destituido", ha enumerado Gomes en relación a los últimos presidente de Brasil.

Mi propuesta es transformar mi elección no en un voto personal, sino en un plebiscito programático. Para que discutamos ideas", ha planteado Gomes, quien ha defendido los modelos en este sentido que llegan de Europa y Estados Unidos, no así de aquellos "regimenes" latinoamericanos, como el de Venezuela, ha dicho, al cual considera "abominable" y "lamentable".

Además de Gomes, con una intención de voto alrededor del 7 por ciento, la otra candidata con mayor apoyo es Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aunque con un testimonial 2 por ciento. El quinto era André Janones, quien retiró su candidatura para apoyar a Lula, cuya entrevista es este jueves.