Un civil muerto en un ataque con dron en territorio ruso

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de un civil y de cuatro personas más heridas por el impacto de un dron de control remoto en la región de Bélgorod, al noreste de Ucrania.

"Otro día trágico para nuestra región... Un civil ha muerto y cuatro resultaron heridos en la aldea de Rakitnoye", ha publicado en su cuenta en Telegram el gobernador de Bélgorod, Biacheslav Gladkov.

La víctima mortal "falleció en el lugar a causa de sus heridas". "Mis más sinceras condolencias a toda la familia y amigos del fallecido", ha añadido.

Por otra parte, en la aldea de Saltikovo, también en Bélgorod, un dron ha atacado a una persona que manejaba un tractor en un campo agrícola, según Gladkov. "Las fuerzas de autodefensa han llevado al hombre con múltiples heridas de metralla al Hospital del Distrito de Oktiabreskaya", ha explicado. Posteriormente una ambulancia ha trasladado al herido al Hospital de la Ciudad de Bélgorod Número 2 para recibir tratamiento adicional.

Otro dron de control remoto impactó en una granja en la aldea de Varvarovka. Un hombre y dos mujeres han sido atendidos por heridas de metralla en el Hospital del Distrito de Oktiabreskaya para recibir los primeros auxilios y después serán enviados también a Bélgorod.

Las Fuerzas Armadas rusas han informado del derribo de un total de 65 drones ucranianos en las últimas 24 horas. "Los sistemas de defensa antiaérea han derribado 65 vehículos aéreos no tripulados del tipo avión", han indicado, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

Las Fuerzas Armadas ucranianas no han informado sobre estos ataques, mientras que sí confirmaron el sábado varios impactos de drones contra instalaciones petroleras rusas en la región del Volga. Las autoridades rusas han informado de cuatro muertos en la zona.

Ucrania lanzó hace dos semanas una campaña contra la industria petrolera rusa para intentar afectar a su capacidad militar y asegura que ya ha logrado provocar escasez y que aumente el precio de los combustibles para Rusia. Hasta ahora Kiev habría logrado paralizar la producción de tres grandes refinerías rusas por los ataques con drones.