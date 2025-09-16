Guerra Ucrania-Rusia | Directo: última hora de las conversaciones de paz, sanciones y enfrentamientos

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha acusado este lunes a Ucrania de "ralentizar artificialmente" el proceso de conversaciones de paz y ha reiterado que los países europeos "interfieren" en el mismo, antes de lamentar que "no se preste atención a las causas subyacentes de la crisis", en medio de la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022.

"Por parte de Kiev, el proceso está siendo ralentizado artificialmente. Nadie quiere abordar la esencia del conflicto. Los europeos interfieren en el asunto y no van a prestar atención a las causas subyacentes de la crisis, abriendo así la vía para discutir vías para resolverlas", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Así, ha manifestado que "Rusia sigue abierta y dispuesta a un diálogo", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Rusia sigue interesada y dispuesta a resolver la crisis ucraniana a través de vías políticas y diplomáticas", ha agregado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que se le está agotando la paciencia con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

