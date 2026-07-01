Los civiles muertos por la guerra en Birmania ascienden a más de 100.000, según ACLED

Archivo - Imagen de archivo de tanques del Ejército de Birmania en Rangún.- Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los civiles muertos por la guerra en Birmania han ascendido a 100.114 desde que comenzó la guerra tras el golpe de Estado de 2021, según la organización ACLED, que se dedica a hacer seguimiento de la violencia de carácter político en el mundo.

Estos datos apuntan a civiles fallecidos en el marco de los combates en todo el territorio, si bien la junta militar que gobierna el país desde la asonada militar no ha dado un balance oficial al respecto.

Birmania se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020.

La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, que se vio además agravada por el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo de 2025.