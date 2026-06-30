El Clan del Golfo traslada a De la Espriella su interés en el proceso de paz y aceptar la Justicia colombiana

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo paramilitar Clan del Golfo ha trasladado al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, su predisposición de continuar con el proceso de paz y acogerse a la Justicia, a través de una carta firmada por su líder Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

"Estamos listos, señor presidente", ha interpelado el grupo a De la Espriella, que en el momento de recibir las credenciales que le confirman como nuevo jefe del Estado hace unos días advirtió a los grupos armados ilegales de que disponían de un mes para dejar la lucha armada. "En mi Gobierno no habrá ofertas generosas", dijo.

Sin embargo, el grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha reiterado su disposición a recibir al alto comisionado para la Paz y los nuevos funcionarios del futuro Gobierno para "continuar con ellos el camino de la conversación" que sirva para que se sometan a la Justicia.

Asimismo, en la misiva firmada por 'Chiquito Malo' se puede leer incluso una propuesta para que en las negociaciones participen Estados Unidos y Reino Unido, pero manteniendo a los actores que hasta el momento han venido mediando, como son España, Noruega, Suiza y Qatar, además de la Conferencia Episcopal colombiana.

"Queremos extender una invitación con ánimo transparente y proactivo para que, por intermedio de su dignidad, se vinculen al proceso de conversación con nuestro ejército los Gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido", señala la carta que el grupo ha publicado en sus redes sociales.

El Clan del Golfo, actualmente la mayor organización armada ilegal del país, ha destacado que en base a su "sólido arraigo" social, político y territorial, es necesario garantizar a todas las personas que forman parte de él directa o indirectamente su seguridad jurídica y personal, así como establecer como sus comunidades serán protegidas de otros grupos durante una eventual negociación.

De la misma manera, el grupo reconoce el "legítimo interés" del presidente electo en remplazar los cultivos ilícitos y el resto de economías irregulares de las regiones en las que está presento, pero insta a que cualquier cambio sea teniendo en cuenta los derechos de las comunidades agrícolas y mineras.

"Estas comunidades (...) deben ser interlocutores centrales de cualquier proceso que pretenda transformación duradera de las economías rurales", ha reclamado el Clan del Golfo, que argumenta que se ha erigido en una suerte de protector "durante años" de estas regiones y sus gentes, "históricamente desatendidas por el Estado", frente a los cárteles del narcotráfico, las redes de trata de migrantes y de depredación ambiental.

NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO DE PETRO CON EL CLAN DEL GOLFO

El Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo venían dialogando de manera formal desde septiembre de 2025 en Doha, Qatar, si bien el proceso de negociación sufrió un nuevo revés en febrero de 2026 después de la encuentro del mandatario colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca.

En aquella cita, Petro solicitó apoyo a Estados Unidos para capturar a algunas de las principales figuras del conflicto armado colombiano, entre ellos el líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

No obstante, las conversaciones se retomaron a mediados de febrero, ya en Bogotá, después de que, según el Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa de Colombia aceptara retirar a 'Chiquito Malo' de su lista de "objetivos de alto valor", y se avanzara en la propuesta de otorgar el grupo un estatus político.

Sin embargo, el Gobierno siempre ha reiterado que las operaciones contra el grupo continúan y solo se ha permitido, como parte de los diálogos y mientras avanza la negociación, el traslado a las zonas de ubicación temporal de sus integrantes sin órdenes de extradición, por lo que no beneficia a 'Chiquito Malo'.

También conocido como 'Javier', 'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

Según la Inteligencia colombiana, desde 2022, y coincidiendo con los primeros acercamientos del Gobierno para establecer un proceso de negociación, el Clan del Golfo ha ido aumentando el número de efectivos y su presencia en otros escenarios, lo que ha traído consigo enfrentamientos con otros grupos armados.

La última polémica en relación al grupo está en unas informaciones y filtraciones publicadas por la prensa colombiana que señalan que el Gobierno habría otorgado ciertas concesiones, como reducir el número de operaciones y de presencia militar en sus áreas de actuación, a cambio de avanzar en el proceso de paz.