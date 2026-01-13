Los Clinton se niegan a declarar ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga sus lazos con Epstein

Archivo - El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, se han negado a declarar este martes ante una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense que investiga su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Esta citación fue votada de forma bipartidista por la comisión", ha recordado el presidente de la comisión de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, quien ha detallado que el multimillonario fallecido Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Clinton.

Comer, que ha advertido de que en caso de que los Clinton no comparezcan ante la comisión les declarará en desacato al Congreso, ha reiterado que el expresidente voló en el avión de Epstein unas 27 veces. "Nadie está acusando a Bill Clinton de irregularidades. Solo tenemos preguntas", ha expresado en declaraciones a la prensa.

La comisión envió las citaciones a los Clinton y a otras diez personas con vínculos con Epstein el pasado mes de agosto, incluyendo el exfiscal general Bill Barr. La pareja, en una carta dirigida a Comer, ha defendido que los requerimientos son "inválidos", agregando que ya han proporcionado la información que poseen sobre Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, a todos sus miembros.

Asimismo, han asegurado que "no hay ninguna explicación plausible" para todo lo que la comisión está haciendo, salvo intereses políticos. "Aceptaron lo mínimo de quienes más saben, pero exigen lo máximo de quienes menos saben", han señalado, refiriéndose a que otras siete personas citadas ante la comisión "no llegaron a pronunciar ni una sola palabra" sobre el caso.

"El hecho de que el público esté viendo algunos de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia se debe solo a que cuatro republicanos, de 220, se unieron a los demócratas para alcanzar el número mínimo de miembros para forzar una votación", reza la carta, que agrega que es "extraño" que Comer diga que no puede cumplir con su labor sin interrogar a la pareja.

"Estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante los 45 miembros de su comité, y si es necesario, a más. Es importante destacar que también nos defenderemos en la esfera pública y nos aseguraremos de que este país sepa exactamente lo que está haciendo y por qué lo hace, en lugar de ayudar al pueblo estadounidense que necesita el trabajo y la protección de este Congreso", agrega.

Clinton aparece en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense Donald Trump o Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda.