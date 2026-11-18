Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 18 Nov. (DPA/EP) -

La coalición de Gobierno de Alemania, compuesta por conservadores y socialdemócratas, ha llegado finalmente durante la madrugada de este miércoles a un acuerdo para amplia la reducción del impuesto sobre la electricidad a los hogares y un mayor número de empresas para el año que viene, una medida que ha salido adelante tras negociaciones que se han alargado durante más de ocho horas.

El compromiso alcanzado supone el cumplimiento de una promesa clave de la coalición que llega a pesar de las disputas sobre financiación que amenazaban con sumir al Gobierno del canciller, Friedrich Merz, en una nueva crisis.

"Prometimos reducir el impuesto sobre la electricidad y hemos cumplido nuestra palabra", ha declarado el político conservador después de anunciarse el acuerdo.

Tanto la alianza conservadora CDU/CSU como el Partido Socialdemócrata (SPD) han destacado así su intención de que la rebaja en el impuesto se extienda más allá de 2027. Sin embargo, han afirmado que antes se deberá encontrar una forma de financiar la medida de forma duradera.

En su acuerdo de coalición alcanzado en 2025, ambas partes prometieron reducir el impuesto sobre la electricidad para todos los consumidores como medida de alivio ante los elevados precios de la energía, si bien las restricciones presupuestarias hicieron que la reducción se aplicara de manera inicial únicamente a la industria, la agricultura y la silvicultura.

Merz renovó ese compromiso después de que la CDU sufriera duras derrotas en las elecciones celebradas en septiembre en varias regiones alemanas, convirtiendo su aprobación en una prueba para su credibilidad.