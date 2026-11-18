Una fábrica de calzado y textiles destruida por bombardeos saudíes en Saná, la capital de Yemen, que actualmente controlan los rebeldes hutíes - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han asegurado este miércoles haber "destruido 60 objetivos militares legítimos" de la insurgencia hutí en el oeste de Yemen en una "operación militar precisa" cuya meta declarada ha sido "debilitar las capacidades de misiles balísticos y drones, así como en neutralizar amenazas marítimas".

"Hemos llevado a cabo una operación militar precisa dirigida contra las capacidades de la milicia terrorista hutí", ha anunciado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, quien ha precisado que los objetivos atacados corresponden a las gobernaciones de Saná y Hodeida --entre el territorio capitalino y el mar Rojo--, así como las más septentrionales Amran y Saada, esta última fronteriza con Arabia Saudí.

En estos bombardeos, las fuerzas lideradas por Riad han reivindicado la destrucción de "túneles utilizados como depósitos en zonas montañosas para misiles balísticos, además de talleres destinados al ensamblaje y almacenamiento de drones".

Estos nuevos ataques llegan tras el ataque registrado en la víspera por las autoridades hutíes contra una fábrica de esponjas en la provincia de Hodeida, donde, según las últimas cifras difundidas por el portavoz de la cartera rebelde de Salud, Anis al Asbahi, al menos 15 personas murieron y otras trece resultaron heridas, incluyendo sanitarios y periodistas entre las víctimas.

Los ataques contra Saná, Hodeida y Saada ya habían dejado en las anteriores 24 horas 17 fallecidos y 39 heridos, según el propio Al Asbahi, quien, como las demás autoridades hutíes, no han difundido por el momento balance alguno de los últimos bombardeos de la coalición que encabeza Arabia Saudí.