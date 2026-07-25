La coalición liderada por Riad ataca objetivos hutíes en Hodeida tras el ataque contra mercantes en el mar Rojo

Archivo - Bandera de Yemen - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional encabezada por Arabia Saudí ha informado este viernes de que ha llevado a cabo una operación contra objetivos militares de los rebeldes hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en respuesta al reciente ataque atribuido al grupo contra buques mercantes que navegaban el mar Rojo.

El portavoz de la Coalición para restaurar la legitimidad de Yemen, el mayor general Turki al Malki, ha afirmado que la actuación militar ha sido una "respuesta proporcionada" dirigida exclusivamente contra instalaciones empleadas por la insurgencia para "amenazar el tráfico marítimo" internacional.

En un comunicado compartido en redes sociales, Al Malki ha denunciado que "la milicia terrorista hutí ha cometido un acto temerario y cobarde al atacar buques mercantes en el mar Rojo, añadiendo este acto terrorista a una larga lista de crímenes marítimos y actos de terrorismo en una de las rutas marítimas internacionales más importantes del mundo".

Asimismo, ha reiterado el respaldo de Riad al Gobierno y al pueblo yemení, al señalar que "el Reino ha estado y seguirá estando siempre al lado del hermano pueblo de Yemen y de su Gobierno". "En estos momentos tan graves y difíciles, renovamos nuestro compromiso de permanecer junto a ellos frente a la milicia terrorista hutí", continúa el escrito.

La coalición ha negado además que el puerto de Hodeia haya sido alcanzado durante la operación y ha asegurado que las principales instalaciones portuarias del país continúan funcionando con normalidad.

En este sentido, la nota apunta que los puertos de Hodeida, Ras Isa y Salif permanecen abiertos al tráfico marítimo y reciben cargamentos de alimentos, combustibles, mercancías y materiales de construcción, mientras que el tráfico aéreo desde y hacia los aeropuertos yemeníes sigue también operativo.

No obstante, la alianza ha acusado a los hutíes de impedir la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Saná, la capital del país. Según el comunicado, "la milicia hutí sigue negándose a permitir las operaciones aéreas" en este aeropuerto, "imponiendo un asedio al pueblo yemení con el propósito de agravar el sufrimiento que ha causado y de intensificar la agonía impuesta por la milicia" al pueblo yemení en las zonas que controla.

La coalición militar ha explicado que la ofensiva ha tenido un alcance limitado y que ha finalizado una vez alcanzados los objetivos fijados.

"La Coalición ha ejecutado una respuesta militar firme, decidida y proporcionada, preservando al mismo tiempo las capacidades del hermano pueblo de Yemen. Los ataques se dirigieron exclusivamente contra objetivos militares legítimos utilizados por la milicia terrorista hutí para amenazar a los buques mercantes en el mar Rojo", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que "esta respuesta militar proporcionada ha concluido tras alcanzarse los objetivos operativos previstos y se ha lelvado a cabo de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario".

Por último, el mando de la coalición ha advertido de que mantendrá las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses y la seguridad de la navegación en la zona.

"El Mando Conjunto de Fuerzas de la Coalición continuará adoptando todas las medidas y procedimientos operativos necesarios para proteger los intereses del Reino y sus activos nacionales, además de salvaguardar nuestras embarcaciones. Si la milicia terrorista hutí persiste en esta escalada de hostilidades, se responderá de manera firme, decidida e incesante", ha zanjado.