Una coalición de tres partidos alcanza un acuerdo de gobierno en minoría en Países Bajos

Archivo - Imagen de archivo del líder del D66 de Países Bajos, Rob Jetten - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido de centroizquierda neerlandés Demócratas 66 (D66), que se hizo con una ajustada victoria en las elecciones legislativas de noviembre de 2025, ha llegado a un acuerdo de gobierno en minoría con el liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), si bien ha matizado que presentarán el pacto de coalición el viernes para dar tiempo a realizar "unos últimos retoques".

"Nos complace anunciar que el D66, el VVD y el CDA han llegado a un acuerdo. Tenemos muchísimas ganas de abordar todos los temas importantes: seguridad internacional y nacional, viviendas más asequibles, clima, educación, migración e invertir de verdad en esta nueva economía", ha anunciado el líder del D66, Rob Jetten, en un mensaje publicado en redes sociales.

Sin embargo, Jetten --que se espera que sea el próximo primer ministro-- ha tendido la mano al resto de partidos políticos con representación parlamentaria: "Lo haremos juntos, pero no solos. Queremos colaborar con todos los demás partidos en el Parlamento y con todos los neerlandeses que quieran participar y colaborar".

Jetten se reunió durante la noche del martes con los líderes del VVD, Dilan Yesilgoz; y del CDA, Henri Botenbal; y dijo que tiene "muchas ganas de empezar". Durante la jornada del miércoles se han vuelto a reunir para concretar algunos detalles finales. Después de que se presenten los detalles del acuerdo comienza la siguiente fase: la búsqueda de ministros.

La alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA), que es actualmente el principal fuerza de la oposición con 20 escaños en la Cámara de Representantes, se reunirá el domingo en Utrecht para discutir el acuerdo de coalición, de cara a expresar su aprobación o desaprobación.

Es muy inusual que los partidos políticos en Países Bajos opten por operar sin el apoyo mayoritario desde el inicio de la coalición, a diferencia de otros países europeos. En conjunto, los tres partidos poseen solo 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja y dependerán de mayorías cambiantes para aprobar leyes, siendo prioritario el presupuesto para este año.

El VVD, anteriormente liderado por el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quería incluir en la coalición al populista y conservador JA21, pero el D66 se opuso a esto. Este último buscó la cooperación con los socialdemócratas de la alianza del Partido del Trabajo y los Verdes del GroenLinks (GL/PvdA) pero lo bloqueó el VVD.