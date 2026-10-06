La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí afirma haber frustrado ataques hutíes en el sur del mar Rojo

Archivo - Una fragata de la Armada saudí escolta a un buque bahreiní en el estrecho de Bab el Mandeb - Mc3 Louis Thompson Staats Iv/Pla / Zuma Press / Eu

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas navales de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han asegurado haber "frustrado un complot para llevar a cabo ataques inminentes" en el sur del mar Rojo, en torno al estrecho de Bab el Mandeb, destruyendo en la misma "objetivos militares legítimos" de las milicias rebeldes hutíes.

"Hemos frustrado un complot para llevar a cabo ataques inminentes contra vías navegables en el sur del mar Rojo", ha afirmado en redes el portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki.

En la secuencia de publicaciones que ha difundido, el vocero militar ha enmarcado el logro anunciado en "una operación militar" de las fuerzas navales de la coalición en la provincia yemení de Hodeida, enmarcada en "los objetivos de la coalición de proteger la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Bab el Mandeb".

La acción ha incluido "la destrucción de objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí", ha indicado Al Maliki, citando en concreto "depósitos de armas, almacenes donde se guardaban embarcaciones-bomba y minas navales".

La operación ha sido anunciada en plena contraofensiva de las fuerzas del Gobierno de Yemen internacionalmente reconocido, un plan al que Riad y la coalición que lidera han mostrado su respaldo y que hasta el momento ha incluido hitos como la recuperación de la estratégica ciudad de Moca, tomada por los hutíes el pasado 10 de septiembre durante una ofensiva sobre la costa suroccidental del país que les permitió alcanzar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.