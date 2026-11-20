Archivo - El portavoz militar de la coalición para Yemen, Turki al Maliki, durante un acto. - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí ha pedido este viernes a los civiles evacuar el puerto de la ciudad de Hodeia, situada en la costa del mar Rojo, alegando "su propia seguridad", en medio del recrudecimiento de los combates desde septiembre.

"El Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición solicita a los civiles que evacuen el puerto de Hodeia, de acuerdo con el mapa ilustrativo de la zona, por su propia seguridad", ha indicado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en redes.

Este paso llega en plena escalada del conflicto cuando Riad ha defendido adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger sus recursos nacionales y salvaguardar a sus ciudadanos y residentes tras la oleada de ataques contra su territorio, el último y más importante contra el Centro Financiero Rey Abdalá, en la capital, que sigue a otros bombardeos a aeropuertos o gaseoductos.

Asimismo, el portavoz de la coalición militar ha informado de que en las últimas horas han interceptado cinco drones y un misil balístico dirigidos contra la región sur y contra Riad.

La escalada ha provocado ya más de 340.000 desplazados, según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).