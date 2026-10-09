La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí promete "firmeza" tras los ataques hutíes contra aeropuertos

Archivo - El ejército yemení, respaldado por Arabia Saudí, establece controles de seguridad en las calles de Hadramaut. - Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han prometido este viernes "firmeza" tras los ataques de rebeldes hutíes contra aeropuertos en Arabia Saudí, incluyendo su capital, Riad, que se ha saldado con tres muertos.

El portavoz oficial de la coalición militar, Turki al Maliki, ha señalado que los ataques hutíes contra civiles e infraestructura civil "serán respondidos con firmeza".

Según ha anunciado, en el marco de la evolución de la contraofensiva lanzada para recuperar el control de amplias zonas del territorio de Yemen, las fuerzas lideradas por Riad han destruido tres plataformas de lanzamientos de misiles en Yemen que suponía una "amenaza a la seguridad regional".

Este mensaje llega después de que los dos ataques contra las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y un avión de la compañía Saudi Arabian Airlines, se hayan saldado con tres muertos y varios heridos.

El episodio constituye el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que el país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una importante ofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.