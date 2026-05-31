La COB acuerda mantener los bloqueos y rechaza abrir un diálogo con el Gobierno de Bolivia

Archivo - Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de la Central Obrera Boliviana celebrada este domingo en La Paz ha acordado mantener los bloqueos de protesta contra el presidente Rodrigo Paz y no acudir a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno.

"Los trabajadores van a continuar con la medida de presión. Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo", ha explicado el responsable de Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

Álvarez ha explicado que la decisión se debe al descontento existente con las acciones del Gobierno durante el conflicto, ya que, consideran, se ha dado preferencia a las acciones de control antes que a la búsqueda de consensos.

Un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, ha confirmado tras las varias horas de reunión de la asamblea o ampliado de la COB que esta decisión debe ser respetada por los dirigentes de las organizaciones convocantes de la movilización.

"Como le decía, compañero, con el debido respeto que merece la población boliviana, nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base. Cuando preguntan, cuando dicen, como nosotros manejáramos a nuestros hermanos de base, creen como a ovejas. Nosotros sólo somos representantes", ha señalado.

La reunión ha durado varias horas en las que los delegados han debatido la actual situación, en la que los bloqueos mantienen aislada la capital, La Paz, desde hace ya un mes para exigir la dimisión del presidente Paz.

Por su parte, el dirigente Jaime Solares ha explicado que el ampliado ha decidido habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de medicamentos, alimentos y mercancías destinadas a hospitales, así como el tránsito de ambulancias, enfermos y personas en situación de emergencia.

Este domingo se ha reunido también la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, otra de las principales organizaciones convocantes de las protestas.

Este mismo domingo la Vicepresidencia de Bolivia anunciaba la suspensión de la mesa de diálogo convocada para abordar la crisis social y política que atraviesa el país ante la falta de participación de las principales organizaciones convocantes de la protesta.