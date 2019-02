Cohen espera que su testimonio "ayude a sanar a Estados Unidos"

Publicado 28/02/2019 1:25:45 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Michael Cohen, antiguo abogado personal del presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que su testimonio "ayude a sanar a Estados Unidos", tras su declaración ante una comisión del Congreso.

"Antes de nada, quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí. Me siento honrado. Agradezco al presidente Cummings por darme la oportunidad de decir la verdad y espero que, como dijo el presidente Cummings, ayuda a sanar Estados Unidos", ha señalado en una breve declaración tras su testimonio, refiriéndose a Elijah Cummings, presidente de la comisión de Reformas Gubernamentales y Supervisión del Congreso.

Cohen ha lamentado haber ayudado a encubrir los "actos ilícitos" cometidos por el mandatario, entre ellos el pago a una actriz porno que mantuvo una relación con él.

"Lamento toda la ayuda y apoyo que le di en el camino", ha confiado Cohen. "Me avergüenza mi debilidad y equivocada lealtad, de las cosas que hice por Trump en un esfuerzo para protegerle y promocionarle", ha asegurado. "Es un racista, un estafador y un embustero", ha subrayado.

Aunque ha reconocido que mintió al Congreso sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú en el que trabajaba para el magnate éste no le ordenó expresamente que lo hiciera

"Trump directamente no me dijo que mintiera al Congreso, así no es como él funciona", ha explicado, en referencia a su declaración al Congreso en 2017 sobre cuándo se produjeron las conversaciones respecto al proyecto inmobiliario del magnate en Moscú.

No obstante, "a su manera, me estaba diciendo que mintiera", ha añadido, explicando que por sus declaraciones públicas y privadas llegó a la conclusión de que quería que lo hiciera.

En este sentido, ha reiterado que contrató a una empresa para manipular dos encuestas en Internet a favor del entonces candidato a la Casa Blanca, al tiempo que ha asegurado que Trump lo sabía y le ordenó hacerlo.

Por su parte, Cummings ha asegurado que cree en Cohen y que, según su testimonio "parece" que Trump ha cometido un delito. "Creo que ha dicho la verdad", ha afirmado el presidente de la comisión, que ha recalcado que el testimonio de hoy ha marcado un "día importante" en la historia de Estados Unidos, según ha recogido la cadena de noticias estadounidense CNN.

Los representantes republicanos presentes en la comisión han puesto en tela de juicio a Cohen y sus intenciones, además de enumerar los varios delitos por los que está siendo procesado.

Horas antes de la esperada comparecencia, Trump ya se había adelantado a lo que pudiese decir Cohen con un tuit en el que alegaba que "fue uno de los muchos abogados" que le representaron y le acusaba de "estar mintiendo" para reducir los años de prisión que tendrá que cumplir. El presidente ha retuiteado su propio mensaje en plena comparecencia del abogado.