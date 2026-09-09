Colapsa la alianza opositora concebida para hacer frente a la coalición gobernante de Takaichi en Japón

Archivo - El líder de la opositora Alianza Reformista Centrista, Junya Ogawa - Jia Haocheng / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junya Ogawa, líder de la opositora Alianza Reformista Centrista, conformada por el liberal Partido Democrático Constitucional de Japón (PD) y la formación centroderechista Komeito, ha anunciado la disolución del bloque político, concebido para hacer frente a la coalición gobernante de la ahora primera ministra, Sanae Takaichi.

Los miembros de Komeito volverán nuevamente a las filas de su formación, mientras que los restantes del Partido Democrático Constitucional de Japón planean formar una nueva fuerza política tras el fracaso de las conversaciones para integrarse plenamente en un solo bloque unido.

"Lamento profundamente que no hayamos podido lograr la fusión entre un solo partido, que era nuestro principal objetivo", ha explicado Ogawa en una rueda de prensa en la que ha detallado que está previsto que la nueva formación política se forme antes del período de sesiones de otoño de la Dieta, el Parlamento japonés.

La alianza, que fue creada por varios diputados de la Cámara Baja, sufrió un duro revés electoral en los comicios de febrero de 2026, donde solo logró 49 de los 645 escaños, muy lejos de la mayoría de la que goza la coalición de Takaichi, con 316 asientos.

El retorno de Komeito a su estructura original y la intención del PD de refundarse bajo una nueva marca ponen de manifiesto la ruptura dentro de la oposición, un escenario que, previsiblemente, consolidará la hegemonía política de la primera ministra.