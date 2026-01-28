Colombia anuncia un nuevo arancel contra Ecuador del 30% en pleno intercambio de gravámenes

La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, habla sobre las tensiones arancelarias entre Colombia y Ecuador - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha anunciado este martes un nuevo arancel del 30% a productos ecuatorianos que no estaban incluidos en los más de 50 gravados con la equivalente tarifa anunciada la pasada semana, en medio de la guerra arancelaria librada entre Bogotá y Quito desde que el Ejecutivo de Daniel Noboa diera el primer golpe aludiendo a una supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" de Colombia ante el narcotráfico.

"Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", ha manifestado en rueda de prensa la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, según ha recogido Caracol Radio.

Morales ha defendido así la imposición de un segundo arancel, alegando que Colombia se ha visto obligada "como Estado" a "generar condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador".

La medida llega después de que Quito, que también anunció a su vez otro gravamen del 30%, haya decidido incrementar en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), al pasar de un coste de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros, una medida rechazada por Bogotá, que la ha tachado de "desproporcionada".