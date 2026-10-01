Colombia captura a un nacional ruso acusado por espionaje y adelanta su deportación

Agentes de Migración de Colombia detienen al nacional ruso Sergei Vagin - ABELARDO DE LA ESPRIELLA EN X

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han arrestado este martes a Sergei Vagin, vinculado con espionaje, vandalismo y conexiones con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) elevadas a raíz de varios informes de Inteligencia, por lo que será expulsado de Colombia, según ha anunciado el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

"En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin", ha afirmado el mandatario ultraderechista en un mensaje en redes, donde ha indicado que, en respuesta, "se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional".

Vagin ha sido relacionado en informes de inteligencia "con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro de 2021 y contactos con el ELN", ha destacado De La Espriella en su propia publicación.

"Además, enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un fraude a plataformas de apuestas que movió alrededor de 1.600 millones" de pesos colombianos (423.000 euros), ha agregado el dirigente colombiano.