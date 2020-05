Colombia confía en un rápido retorno de Cuba a la Comisión de Verificación del acuerdo de paz

El Gobierno dice que el coronavirus ha obligado a "reorganizar" el plan de implementación pero "no se ha suspendido ninguna actividad"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación de Colombia, Emilio Archila, ha expresado este lunes su confianza en que se produzca un rápido retorno de Cuba a la Comisión de Verificación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, de la que tanto la isla caribeña --que ejerce de país garante-- como el nuevo partido de la FARC se han retirado en señal de protesta por la inclusión de Cuba en la 'lista negra' de Estados Unidos sobre terrorismo.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la extinta guerrilla, anunció el pasado jueves su decisión de suspender su participación en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) tras acusar al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, de ejercer como "delegado para la guerra".

La FARC reprochó a Ceballos su aplauso a la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que no cooperaron en 2019 en la lucha contra el terrorismo por su negativa a extraditar a Colombia a los guerrilleros del ELN y los "numerosos fugitivos de la Justicia estadounidense" que permanecen en territorio cubano. El Alto Comisionado para la Paz lo celebró como un "espaldarazo" a la Casa de Nariño, que lleva tiempo reclamando al Gobierno de Miguel Díaz-Canel la entrega de los insurgentes.

Según ha contado Archila en un encuentro virtual con prensa española, la FARC anunció su salida temporal de la CSIVI el mismo día que estaba prevista una reunión, en la que llegaron a acordarse dos de los cinco puntos del orden del día. "El embajador cubano manifestó que no tenía instrucciones de asistir a la CSIVI ese día", ha dicho el consejero presidencial.

Archila ha avanzado que "seguramente" hablará con el embajador cubano en Bogotá esta misma semana para solucionar lo que ha considerado "un evento más que tenemos que superar" en el marco temporal de 20 años que contempla el mismo acuerdo de paz para su completa implementación. "Nosotros no tenemos ningún interés en que Cuba deje de ser un garante de los acuerdos (...). Yo espero que Cuba rápido retorne a la CSIVI", ha afirmado.

Asimismo, ha confiado en que "el partido FARC entienda que no es algo que debería afectar a la implementación" del acuerdo de paz, en alusión a la vuelta de Cuba a esta 'lista negra', de la que salió en 2015. A este respecto, el responsable de la Estabilización y Consolidación ha subrayado que se trata de "una decisión que tomó Estados Unidos, no Colombia".

Pese a este obstáculo, Archila ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para materializar lo firmado en 2016 con las FARC. Así, ha revelado que ese mismo día, tras la frustrada reunión de la CSIVI por la mañana, por la tarde se dio luz verde a tres proyectos de ex guerrilleros en una reunión del Consejo Nacional de Reincorporación en la que participó Pastor Alape, de la FARC. "Nosotros seguimos adelante", ha reivindicado.

PANDEMIA Y PAZ

El consejero presidencial ha aprovechado además para "reiterar la voluntad del presidente, Iván Duque, de implementar los acuerdos y seguir adelante con la política de paz y legalidad, aún con las dificultades derivadas de la COVID-19".

Archila ha destacado que, si bien el Gobierno ha tenido que "hacer maromas para seguir trabajando" en esta materia, lo cual ha incluido "reorganizaciones", "no se ha suspendido ninguna de las actividades de implementación". "Está siendo un reto, lo mismo que para todos, pero creo que lo estamos logrando", ha valorado.

En concreto, ha precisado que se han hecho "esfuerzos grandes" para mantener el apoyo financiero a los ex guerrilleros y "robustecer las medidas de aprovisionamiento de alimentos y los esquemas de salud e higiene".

A su juicio, "ha ido bien" porque el número de contagios de coronavirus en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, donde la estrategia ha sido de "contención", se han registrado "poco menos del 5 por ciento" de los positivos a nivel nacional, cuando sus habitantes representan el 15 por ciento de la población de Colombia.

EX GUERRILLEROS EMPRESARIOS

Además, ha recordado que los proyectos productivos que han ideado los ex guerrilleros de las FARC para financiar su nueva vida civil se han mantenido. De acuerdo con Archila, durante el Gobierno de Duque se han iniciado 1.300 "empresas individuales", formadas por uno o dos antiguos insurgentes, y 80 "empresas colectivas", con entre 15 y 20 miembros, 30 de ellas con apoyo de la comunidad internacional.

Archila ha resaltado el hecho de que se trata de 1.380 empresas de nueva creación en apenas dos años para una población de unas 55.000 personas, entre los ex guerrilleros y sus familias. "Si hubiera una población de 55.000 habitantes en cualquier parte del mundo que en 20 meses tuviera ese nivel de Start Up sería la más emprendedora del universo", ha enfatizado.

No obstante, ha lamentado que las aventuras empresariales de los ex guerrilleros también podrían verse afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. En particular, ha mencionado un proyecto de ecoturismo para hacer rafting. "En este, muy seguramente, vamos a tener problemas", ha asumido. El Gobierno, según ha explicado, está intentando confirmar si los clientes de estas empresas mantienen sus compromisos de compra y, si no es así, intentará que sean absorbidos por los mercados locales.

Por otro lado, interrogado sobre la ola de violencia que afecta a líderes sociales y ex guerrilleros, que ya se ha cobrado cien entre los primeros y 25 entre los segundos solo en lo que va de año, según datos de Indepaz, Archila ha contestado que "el Gobierno no ha distensionado ninguno de los esquemas de protección". "Hay un policía por cada 500 colombianos y tenemos un miembro de la Fuerza Pública (policías y militares) por cada 16 ex combatientes", ha apostillado.

APOYO DE ESPAÑA

El funcionario colombiano ha reconocido igualmente que el dinero destinado a hacer realidad el acuerdo de paz podría verse afectado por el impacto económico que ha tenido el coronavirus en el país y en todo el mundo.

"Los acuerdos de paz no vinieron con un presupuesto, esa es una fantasía", ha aclarado, apuntando que el Gobierno ha buscado distintas fuentes de financiación que van desde el presupuesto general a la cooperación internacional pasando por el sector privado.

Archila ha alertado de que el dinero que sale de los ministerios relacionados con la implementación podría reducirse. "En la medida en que esos ministerios van a ver reducidos sus presupuestos en un 20 o un 21 por ciento, algo del cumplimiento seguramente va a tener una afectación", ha declarado.

Por contra, ha asegurado que "en lo que corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad (...) no va a haber ninguna afectación".

En el ámbito internacional tampoco espera cambios porque el Fondo Europeo y "los cinco grandes donantes" ya han confirmado que mantienen sus compromisos. En el caso de España, Archila ha contado que las autoridades españolas con las que ha tenido contacto estos días le han ratificado su pleno respaldo al proceso de paz, si bien le han avisado de que sí podría haber recortes en las ayudas destinadas a ese fin.

Desde España, "nos advirtieron de que, lo mismo que está pasando en todos los países, es incierto el efecto económico que vaya a terminar teniendo la pandemia y que, por eso, a medida que fuéramos avanzando tendríamos que revisar las cuantías de los apoyos, pero que desde el punto de vista de la voluntad política no hay ninguna duda de que siguen estando con nosotros", ha expuesto.