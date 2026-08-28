Colombia y EEUU refuerzan su cooperación contra el crimen organizado con una reunión en el Pacífico

Reunión del comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora - MINISTRO MORA EN X

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos han conversado este jueves sobre el refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, en el marco de un encuentro en Tumaco, ciudad sita en la costa del océano Pacífico, fronteriza con Ecuador.

En el mismo ha participado el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, quien ha señalado, en un mensaje en redes, que el propósito de la reunión es "fortalecer la cooperación en seguridad y defensa" entre ambos países, después de que Bogotá haya entrado a formar parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington.

"Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, fortalecemos alianzas y consolidamos una respuesta firme y coordinada para proteger la seguridad de nuestros países", ha precisado Mora, tras aseverar que la entrada de Colombia en la citada alianza "permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Concretamente, ha precisado la cartera de Defensa colombiana, se ha puesto sobre la mesa el intercambio de información, conocimiento del territorio y experiencias operacionales en aras de "avanzar hacia una mayor interoperabilidad" entre las fuerzas de ambos países, mejorando así la capacidad de respuesta "frente a las redes criminales que utilizan el Pacífico como corredor para sus actividades ilícitas".

Sobre este encuentro se ha pronunciado el propio Donovan, quien ha asegurado que "bajo la bandera de la A3C" ha sido consolidada "una estrategia unificada para dar caza a los líderes de los cárteles, desarticular su logística y privarles de forma permanente de cualquier refugio seguro".

Lo ha hecho tras referirse a la frontera entre Colombia y Ecuador como "un cuello de botella geográfico que los cárteles violentos llevan mucho tiempo explotando", así como un "importante corredor para el tráfico de cocaína por parte de algunas de las organizaciones más violentas del mundo".

Conocida como 'la perla del Pacífico', la zona de Tumaco es considerada como uno de los puntos calientes de la actividad de bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, las cuales aprovechan la posición estratégica del lugar al ser fronterizo con Ecuador.