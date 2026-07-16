Colombia e Israel reanudarán sus lazos diplomáticos el próximo 7 de agosto

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, junto a su futuro homólogo colombiano, Omar Bula Escobar - MINISTRO DE EXTERIORES DE ISRAEL EN X

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este jueves que retomará relaciones diplomáticas con Israel a principios de agosto, incluyendo un plan para establecer su embajada en Jerusalén, y que retirará su apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su campaña militar contra la Franja de Gaza.

"El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella restablecerá la alianza histórica entre Colombia e Israel", ha confirmado la oficina del dirigente ultraderechista en un comunicado, después de un encuentro celebrado en la víspera en Washignton entre el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y su futuro homólogo, Omar Bula Escobar.

Durante la reunión, "se acordó una hoja de ruta para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países, a partir del 7 de agosto", recoge la nota difundida en redes sociales.

Fruto del acuerdo, las autoridadades nombrarán de "inmediato" un embajador y colombianos e israelíes podrán entrar en el otro país sin necesidad de solicitar visado.

Además, Bogotá tiene previsto abrir su legación diplomática en Jerusalén, descrita en el comunicado como "capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Exteriores israelí".

Por otra parte, el futuro ejecutivo colombiano "retirará su intervención" en la demanda impuesta por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en octubre de 2023.

"Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas. La relación histórica que el Gobierno (de Gustavo) Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo", ha declarado la oficina de De la Espriella.

Fue en mayo de 2024 cuando el presidente saliente anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel, tras las acusaciones por genocidio contra el país, así como por crímenes de guerra por part del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el enclave palestino.