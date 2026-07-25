Colonos israelíes lanzan una incursión contra la ciudad cisjordana de Belén

Hebrón, en la palestina Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz
MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de colonos israelíes han protagonizado este viernes un nuevo ataque contra la localidad palestina de Abu Njeim, situada al sureste de Belén, en Cisjordania, donde han abierto fuego contra varios vehículos y han ocasionado daños materiales, sin que se hayan registrado víctimas.
Fuentes de seguridad recogidas por la agencia palestina de noticias Wafa han señalado que los hechos se han producido a última hora de este viernes, cuando un grupo de colonos ha accedido a la aldea, desplazándose por distintos puntos de la localidad, incluida la calle principal, desde donde han efectuado disparos contra vehículos que circulaban por la zona.
Asimismo, una fuente local ha explicado que los atacantes han permanecido en las inmediaciones de la zona y han cortado el acceso por la carretera principal, reteniendo a al menos un vehículo que posteriormente ha sido objeto de actos vandálicos antes de abandonar el lugar.
El incidente se enmarca en un contexto de aumento de los ataques atribuidos a colonos israelíes en distintos puntos de Cisjordania ocupada.