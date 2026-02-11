El comandante de Policía acusado por Petro de participar en un complot niega los hechos: "Una locura"

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle "sustancias psicoactivas" en uno de sus vehículos oficiales mientras se encontraba en Estados Unidos, al tiempo que ha lamentado no haber podido hablar aún con él para defenderse.

"Para mí eso es una locura", ha señalado Urrego, que se ha mostrado dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, o a cualquier otra para esclarecer estos hechos. "Es una total desinformación que ha recibido el señor presidente. No obedece a la realidad", ha reiterado en una entrevista para Caracol Radio.

Urrego ha señalado que un acto de este tipo es un ataque a "la misma democracia" y ha lamentado no haber tenido ocasión todavía para hablar directamente con Petro. "Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció", ha afirmado.

Urrego, que continúa al frente de la Policía Metropolitana de Cali, ha advertido de que si el caso asciende hasta el punto de que es apartado del cuerpo, deberá emprender acciones legales para defender su honor.

"Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias", ha explicado el comandante de la Policía, que ha sugerido, aunque sin dar detalles, que la acusación estaría motivada por "ciertas cosas" que "incomodan".

El alto mando policial ha evitado precisar que disconformidades son esas y ha sorteado las preguntas acerca de si el registro en noviembre del año pasado de la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Atlántico, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, tuvo algo que ver.

Urrego ha recordado que esa operación fue ordenada por una juez del Supremo de Justicia y ejecutada por la Policía Judicial y que él, en calidad en ese momento de jefe de la Policía de Barranquilla, se limitó a dar el apoyo que le requirieron.

El presidente colombiano denunció en la víspera en un consejo de ministros que fue víctima de un intento de magnicidio el lunes cuando se desplazaba en helicóptero y de una encerrona en Estados Unidos para frustrar su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump, que consistía en colocar un cargamento de sustancias ilícitas en uno de sus coches oficiales.