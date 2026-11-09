Comienza la COP31 en Turquía con la vista puesta en la financiación tras un año de desastres climáticos

Archivo - Imagen de archivo del logo de la COP31 que se celebra en Antalya, Turquía. - Timon Schneider / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) ha arrancado este lunes en Turquía con la vista puesta en hallar soluciones al calentamiento global y encontrar puntos en común en materia de financiación tras un año de desastres climáticos.

La cita, que se alargará hasta el 20 de noviembre, reúne a representantes internacionales en la ciudad turca de Antalya para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París, con la adaptación, la transición justa y la financiación en el centro de las negociaciones.

Turquía acoge así el encuentro y ejercerá la Presidencia de la COP, mientras que Australia liderará las negociaciones. Durante la cumbre, España y la Unión Europea defenderán acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la electrificación con energías limpias, mientras que las organizaciones ecologistas reclaman compromisos concretos y más recursos públicos para los países en desarrollo.

A medida que los expertos alertan del avance del calentamiento global y del aumento de las temperaturas, los presentes tendrán que abordar cuestiones de gran calado como el uso de los combustibles fósiles.

En este sentido, Turquía viene defendiendo un plan estratégico para sustituir una mayor parte del consumo energético mundial por una electricidad generada a partir de fuentes solares o eólicas.

Las negociaciones servirán también para abordar la entrega de los fondos prometidos y necesarios a los países en desarrollo para favorecer el uso de energías renovables y contribuir a la lucha frente a un mundo cada vez más convulso y caluroso, que ha vivido este año fuertes olas de calor (especialmente en Europa) e inundaciones devastadoras (como las de Nepal).

Así, las energías renovables han ido captando parte de la atención mundial en un momento en que los países deben hacer frente a las demandas energéticas de la inteligencia artificial.

Se estima que unos 85 líderes mundiales acudan a esta cita junto a casi 300 ministros. Entre ellos, estarán el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, al igual que el brasileño Lula da Silva y el secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, aunque Estados Unidos es el mayor emisor a nivel histórico de carbono a nivel mundial, tampoco participará este año.

El Ministerio de Medio Ambiente de Turquía ha afirmado que la cita reunirá a 196 países parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Unión Europea.

A lo largo de los años, las sesiones de la COP han dado lugar a hitos significativos en la acción climática global --entre ellos, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París-- y han definido el rumbo de la política climática internacional.

Se prevé que los debates entre las partes se centren en la financiación climática, la transición justa, la adaptación y la reducción de emisiones. La financiación climática, necesaria para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, será un tema prioritario en las negociaciones de esta COP31.