Comienza la marcha estudiantil contra el cambio climático en Australia

Publicado 15/03/2019 3:37:35 CET

CANBERRA, 15 Mar. (DPA/EP) -

Cientos de estudiantes han comenzado a reunirse en la localidad australiana de Cairns, cerca de la Gran Barrera de Coral, en el marco del inicio de la marcha estudiantil contra el cambio climático convocada para este viernes.

Las manifestaciones --que se realizarán a nivel global-- tendrán lugar en al menos 56 ciudades en todo el país, donde se espera que un total de unos 60.000 estudiantes abandonen las aulas para sumarse a las protestas.

"No he dormido muy bien, estaba muy excitada. He decidido no ir a clase hoy porque me preocupa el futuro. ¿Qué sentido tiene el colegio si no hay planeta en el que vivir en el futuro?", ha manifestado una adolescente de 16 años.

La joven ha indicado que las principales demandas de los estudiantes australianos son la implantación de un 100 por ciento de energía renovable de cara a 2030, la detención de la construcción de una mina de carbón en Queensland y la negativa a poner en marcha nuevos proyectos de combustibles fósiles.