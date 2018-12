El comisario europeo Oetttinger dice que se pueden hacer "aclaraciones" sobre el Brexit pero no negociar

Publicado 13/12/2018 9:34:26 CET

BERLÍN, 13 Dic. (Reuters/EP) -

El comisario europeo de Presupuestos, Günter Oettinger, ha asegurado este jueves que la Unión Europea está dispuesta a hacer aclaraciones sobre el acuerdo del Brexit pactado con la primera ministra británica, Theresa May, aunque ha subrayado que no hay disposición para negociar.

"Podemos decir eso y eso se ha pretendido. Aclaraciones finales sí pero no más negociaciones", ha asegurado Oettinger, en declaraciones a la cadena alemana SWR.

Ante la pregunta de si la Comisión Europea está dispuesta a poner un plazo temporal para el llamado plan de emergencia, Oettinger ha dejado claro que no lo está. "No, eso no funciona. Tenemos que tener reglas claras para las personas, los productos y los bienes en la frontera de Irlanda con Irlanda del Norte", ha recalcado.