La Comisión aprueba el primer paquete de préstamos para defensa a 8 países de la UE, entre ellos España

BRUSELAS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado el primer paquete de préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa, dentro del instrumento SAFE --por sus siglas en inglés--, a ocho países miembro de la Unión Europea, entre ellos España, que recibirá 1.000 millones de euros.

Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa desde Chipre la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que ahora deja en manos de los Estados miembro que decidan en qué ejecutaran los fondos para que, una vez se apruebe y se ultimen los últimos acuerdos, puedan recibir los primeros pagos en marzo de 2026.

"Hemos aprobado un primer lote de planes SAFE para Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Croacia, Chipre, Portugal y Rumanía. Los demás se sumarán poco después. Es urgente que el Consejo apruebe estos planes para permitir un desembolso rápido", ha afirmado la conservadora alemana.

Von der Leyen ha celebrado que desde el año pasado la UE ha "avanzado más en defensa que en décadas anteriores", y como muestra de ello el Libro Blanco sobre la Defensa Europea y en plan ReArm, que prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros para defensa, entre los cuales se incluyen 150.000 millones de euros para la adquisición conjunta (SAFE).

Esta aprobación se produce "tras una rigurosa evaluación" de los planes nacionales de inversión en defensa de los países, allanando el camino para la primera ronda de préstamos a largo plazo y de bajo coste, lo que permitirá a estos países "reforzar urgentemente su preparación militar y adquirir el equipo de defensa moderno que necesitan".

Los niveles de financiación para cada país se fijaron provisionalmente en septiembre, basándose en los principios de solidaridad y transparencia. Por ejemplo, a España se le han asignado los 1.000 millones que solicitó, situándose así a la cola del reparto, al ser el tercer país con menor asignación de este fondo, un puesto que comparte con Finlandia, que también recibirá 1.000 millones, y sólo por detrás de Dinamarca (46,7 millones) y de Grecia (787 millones).

Por contra, Polonia es el país con una mayor asignación (43.700 millones), seguido de Rumanía (16.600 millones), Francia (16.200), Hungría (16.200), Italia (14.900), Bélgica (8.300), Lituania (6.300), Portugal (5.800), Letonia (5.600), Estonia (2.600), Eslovaquia (2.300), República Checa (2.060), Bulgaria (3.200), Croacia (1.700) y Chipre (1.200).

"NO HAY TIEMPO QUE PERDER"

También ha celebrado la aprobación del primer paquete de préstamos para la compra conjunta de material de defensa el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, que ha adelantado que próximamente se aprobarán las rondas de financiación de otros 11 Estados miembro.

"¡No hay tiempo que perder! Avanzamos con la financiación de defensa. Tras un análisis detallado, hoy la Comisión Europea ha aprobado ocho planes nacionales de los Estados miembros para 38.000 millones de financiación en SAFE", ha expresado en un mensaje en redes sociales.

En su opinión, la misión de este instrumento "es clara": "Construir rápidamente una Unión más resiliente. Se trata de nuestra seguridad colectiva y la preparación europea. Al centrarnos en la adquisición conjunta, garantizamos que los Estados miembros compren juntos, lo que reduce costes y garantiza el funcionamiento fluido de nuestros equipos transfronterizos".

"Se trata de impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de más empleo de nuestra industria de defensa en la UE", ha proseguido en su explicación el comisario lituano.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, la finlandesa Henna Virkkunen, ha afirmado que "la seguridad de Europa" es la máxima prioridad de la Unión.

"No hay tiempo para pasos graduales. Con la iniciativa SAFE, estamos desarrollando nuestra preparación para la defensa a un ritmo récord (...) Hoy, pasamos de la fase de oportunidades a la de resultados", ha sostenido.