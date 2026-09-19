La Comisión Electoral rusa denuncia un "potente ciberataque" contra su sistema de voto electrónico

La presidenta de la Comisión Electoral rusa Ella Pamfilova - Карпухин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha informado este sábado de un "potente ciberataque" contra el sistema de voto electrónico en Moscú registrado durante la madrugada, si bien ha celebrado que fue "neutralizado con éxito".

"Según información actualizada recibida hace muy poco, el sistema de Moscú fue objeto de un ataque muy potente y prácticamente continuo durante toda la noche. (...) Este ataque continúa de forma casi constante y es de gran envergadura e intensidad; es decir, actualmente tiene a Moscú como objetivo", ha relatado la presidenta del órgano electoral, Ella Pamfilova, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Pamfilova ha celebrado que "todo está bien y nadie se ha dado cuenta" del ataque, ya que "fue neutralizado con éxito, gracias a que contamos con medios de protección muy eficaces".

"No hemos recibido ninguna información sobre incidentes o quejas relacionadas con el DEG", ha señalado aludiendo al sistema de voto electrónico remoto.

La presidenta de la CEC ha considerado que el ciberataque contra Moscú "es claramente un intento coordinado de perturbar el funcionamiento normal del sistema y ejercer presión negativa sobre todo el proceso electoral en la capital" rusa.

Rusia celebra desde el viernes y hasta este domingo, unas elecciones parlamentarias en las que los ciudadanos elegirán a los 450 diputados de la Duma Estatal, además de los gobernadores de once regiones, y en las que Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, aspira a una nueva mayoría ante la falta de competencia política real.