La comisión que investiga las protestas en Chile cita a declarar al ministro de Exteriores

Archivo - La delegación ministerial de Exteriores de Chile, con su titular Francisco Pérez Mackenna, en la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria con su contraparte peruana (fuera de plano) - MINISTERIO DE EXTERIORES DE CHILE - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión que investiga las violentas protestas iniciadas en octubre de 2019 en Chile contra el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera ha acordado llamar a declarar al actual ministro de Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, después de que hayan salido a la luz conversaciones entre el embajador de Chile en Israel y un abogado en las que se planteó cortar el Internet a la población durante el conocido como estallido social en el país.

Unos mensajes revelados por el medio Reportea muestran que el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, planteó al abogado Luis Hermosilla --quien entonces ejercía como asesor del Ministerio del Interior durante la etapa de Piñera y era cercano al diplomático-- cortar el acceso a Internet a la población o intervenir teléfonos a figuras de izquierda.

"Vengo saliendo de La Moneda. Te llamaré mañana porque necesitamos ayuda para defender la democracia y a Chile. Esto es muy grave. Más de lo que se ve de afuera. Están generando el ambiente para querellarse penalmente contra Andrés", señala Hermosilla en uno de los chats, en referencia al exministro del Interior Andrés Chadwick.

El plan era reunir material comprometido de figuras de izquierda. Ante eso, Hermosilla le dijo a Zaliasnik que tenía "algo" del expresidente Gabriel Boric --que en ese momento era diputado--, así como de otros como la escritora, periodista y política Pamela Jiles Moreno o Karol Cariola, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh). "Pero necesitamos mucho más material para que sea contundente", le advirtió.

El diputado Daniel Manouchehri, que integra la comisión de investigación, ha indicado en declaraciones a la prensa que se ha solicitado aclaración al Gobierno porque Zaliasnik sigue en el cargo pese a que también tiene otros "antecedentes" relacionados con Hermosilla.

La Fiscalía ya tiene abierta una investigación contra el embajador por una denuncia de Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini que apuntan a que podría estar involucrado en el caso Audio, un escándalo de corrupción, soborno, cohecho y tráfico de influencias que salió a la luz tras la filtración en noviembre de 2023 de una grabación de Hermosilla.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó recientemente de que la postura del Ejecutivo del actual presidente, José Antonio Kast, es colaborar con la investigación y mantener al embajador en el cargo, según ha recogido el diario 'La Tercera'.

"El ministro de Relaciones Exteriores ha sido muy claro. Esta es una investigación que se ha abierto con ocasión de una denuncia de parlamentarios. Eso para el Gobierno no ha significado un obstáculo para que el embajador asuma sus funciones", indicó.