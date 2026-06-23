Una comisión de la ONU vuelve a acusar a Israel de "genocidio" y "crímenes atroces" contra niños palestinos

Archivo - Palestinos desplazados en la ciudad de Yabalia ante la intensificación de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados ha vuelto a acusar al Gobierno israelí de "cometer un genocidio" y "crímenes atroces" contra niños palestinos, que habrían sido objeto de las acciones del Ejército israelí "de forma deliberada".

En un nuevo informe publicado este martes, la comisión ha indicado que Israel sigue cometiendo "crímenes contra la humanidad" contra la población palestina en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y ha constatado la magnitud y la naturaleza "sistemática" de las operaciones militares israelíes, que "continúan provocando muertes, lesiones y traumas a un nivel sin precedentes".

Así, ha reiterado que el ataque deliberado contra estos niños es "uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes de destruir a estos grupos palestinos total o parcialmente en Gaza".

"Las pruebas demuestran que los niños palestinos han sido atacados y asesinados deliberadamente por las fuerzas de seguridad israelíes", ha declarado Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión. "Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños han seguido siendo asesinados y gravemente heridos, con un continuo desprecio por parte de Israel hacia el alto el fuego y la protección que el Derecho Internacional debe a los niños palestinos", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que "las graves lesiones físicas y mentales, el trauma nuevo, la orfandad, la discapacidad, los desplazamientos repetidos, el hambre y el colapso de la educación y la atención médica, han borrado la infancia y seguirán afectando a los niños de Gaza a lo largo de sus vidas".

"Niños palestinos han sido arrestados y sometidos a torturas y otros malos tratos severos en prisiones y centros de detención israelíes, sin que se tenga información sobre su paradero", recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad israelíes "también han utilizado la violencia sexual contra menores como parte de la humillación y opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes".

ATAQUES CONTRA CENTROS DE ATENCIÓN NEONATAL

Asimismo, la comisión ha denunciado ataques de Israel contra centros de atención neonatal y materna en la Franja de Gaza, que "perjudican directamente la superviviencia de los recién nacidos y el futuro reproductivo de los palestinos", lo que se ha traducido en un "aumento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas y vulnerabilidades permanentes entre los recién nacidos".

"Esto ha resultado en la destrucción de la vida neonatal palestina y la continuidad de la población. La hambruna impuesta por Israel mediante el bloqueo y el asedio ha causado además la muerte de niños palestinos y ha afectado gravemente la salud de muchos otros, privándolos de nutrición esencial y aumentando los riesgos de enfermedades en un contexto de baja vacunación, inseguridad alimentaria y servicios de salud destruidos", ha sostenido.

Paralelamente, "el desmantelamiento y la destrucción de orfanatos e instalaciones educativas en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, han obstaculizado el cuidado y el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños, y han socavado los cimientos de la sociedad palestina", ha lamentado.

"Aunque cesen los bombardeos y las armas en Gaza y Cisjordania, los niños palestinos no se recuperarán de la noche a la mañana", ha manifestado Muralidhar, que ha añadido que "la destrucción de su salud, educación y desarrollo es irreversible". "Los niños palestinos han sufrido un inmenso daño psicológico, al haber sido despojados de toda sensación de seguridad y futuro. El daño psicológico es una condición intergeneracional (...) y ha erosionado la libertad de jugar, imaginar, tener esperanza y desarrollar una identidad", ha explicado.

La comisión considera que, al atacar a los menores, Israel está "erosionando la estructura fundamental de la sociedad palestina, debilitando la vitalidad demográfica y la capacidad general del pueblo palestino para sostener y ejercer su derecho a determinar su futuro como pueblo".

"La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", recoge el documento. "Al atacar a los niños, Israel atenta contra la capacidad misma del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro", ha añadido.

La comisión insta a Israel a que cese las violaciones y los crímenes contra los niños palestinos y que los afecten. Asimismo, la comisión exige el fin de la presencia israelí en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, en cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES

Asimismo ha solicitado identificar unidades militares dentro de las fuerzas de seguridad israelíes "responsables de la muerte y las lesiones infligidas a niños palestinos" y ha formulado recomendaciones, tanto a Israel como a todos los Estados miembro de la ONU, para "garantizar la rendición de cuentas por dichos crímenes".

"La comunidad internacional en su conjunto debe cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales y exigir el cese de las hostilidades, que Israel ponga fin a su ocupación y que priorice la rendición de cuentas y el acceso a la Justicia para las víctimas como un componente integral de cualquier proceso político, basado en la participación significativa de los palestinos, incluidos los niños", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres muertos --entre ellos un fallecido por la gravedad de las heridas de un ataque israelí previo-- y 20 heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre a 1.027 muertos y 3.380 heridos.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.039 fallecidos y 173.388 heridos, si bien todo apunta a que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados, por lo que la cifra podría aumentar.